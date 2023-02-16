Sinop'tan deprem bölgesine giden Mehmetçik afetzedelerin yaralarını sarıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİNOP (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Sinop'tan bölgeye sevk edilen Mehmetçik, afetzedelerin yaralarının sarılmasına yönelik faaliyetler yürütüyor.

Deprem sonrası Sinop'tan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine sevk edilen İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yardım ve asayiş faaliyetlerini sürdürüyor.

Mehmetçik, ilçede bir yandan depremzedelerin barınmaları için gönderilen çadırların kurulumunu yaparken, bir yandan da tır ve kamyonlarla ilçeye ulaştırılan insani yardım malzemelerinin vatandaşlara ulaştırılmasını sağlıyor.

Mehmetçik, ayrıca ilçede asayişin sağlanması noktasında sık sık devriye görevi icra ediyor.

Sinop Valiliği sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Al bayrağımızın gölgesinde biriz, beraberiz" notuna yer verilerek, Mehmetçiğe teşekkür edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.