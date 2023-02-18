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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gerze'de yangın çıkan evde zarar meydana geldi

AA

Gerze'de yangın çıkan evde zarar meydana geldi

SİNOP (AA) - Sinop'un Gerze ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ndeki bir apartmanın birinci katında Şükran Sarkandı'ya ait daireden duman çıktığını görenler, Gerze Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, evde bulunan yatağa bağımlı Salim Sarkandı'yı çıkardıktan sonra yangını söndürdü.

Sarkandı, muayene edilmek üzere sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Elektrikli battaniyeden çıktığı belirlenen yangında evde zarar meydana geldi.

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