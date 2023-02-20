Sinop'ta depremzede çocuklar için moral gezisi düzenlendi

SİNOP (AA) - Sinop'a yerleştirilen depremzede ailelerin çocukları için moral gezisi düzenlendi.
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından aileleriyle Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurda yerleştirilen çocuklar kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.
Valilik tarafından organize edilen moral gezisinde çocuklara, bazı veliler de eşlik etti. Gezinin ardından çocuklara çeşitli hediyeler takdim edilerek, ikramda bulunuldu.
Valilik sosyal medya hesaplarından geziye ilişkin yapılan paylaşımda ise "Biriz, beraberiz" mesajına yer verildi.