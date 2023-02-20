Sinop'ta kadınlar depremzedeler için nevresim takımı dikiyor

SİNOP (AA) - Sinop’ta kadınlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgedeki afetzedeler için nevresim takımı dikmeye devam ediyor.



Sinop'ta Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan dikiş nakış kursuna katılan kadınlar, depremzedeler için nevresim takımı dikiyor.

İlk etapta üretilen binin üzerinde nevresim takımının bölgeye gönderilmesi planlanıyor.

Merkezde görevli nakış öğretmeni Fatma Eren, AA muhabirine, depremzedelerin konaklama yaptıkları yerlerde mutlaka nevresime ihtiyaç duyacaklarını söyledi.

Bu ihtiyacın giderilmesi noktasında kendilerinin de çalışmalara destek verdiklerini anlatan Eren, "Bize top halinde gelen kumaşları burada önce kesiyoruz. Sonra dikerek, kalite kontrollerini yapıyoruz. Son olarak ütüleyerek paketliyoruz." dedi.

Eren, şu an 1250 nevresim takımı dikmeyi hedeflediklerini belirterek, "Kumaş geldikçe çalışmalarımız devam edecek. Çünkü gelen kumaş miktarına göre hesaplarımızı yapıyoruz." diye konuştu.

Kursiyer Reyhan Keskin ise eşinin de deprem bölgesinde görev yaptığını dile getirerek, "Yaşananlar gerçekten çok acı. Benim eşim de şu an Pazarcık'ta görevli. Yüreğimiz onlarla. Bu yaptıklarımız onların yaralarını ne kadar sarar bilmiyorum ama biz onlar için elimizden gelenleri yapıyoruz." ifadesini kullandı.

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