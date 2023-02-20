Boyabat'ta depremzedeler yararına kermes düzenlendi

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde, depremzedeler yararına kermes düzenlendi.

Cengiz Topel İlkokulu'nda açılışı yapılan kermeste satışa sunulan yiyeceklerden edilecek gelirler depremzedelere bağışlanacak.

Belediye Başkan Vekili Şinasi Kahraman, kermesin açılışında yaptığı konuşmada, ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini söyledi.

Bu süreçte herkesin elini taşın altına sokması gerektiğini vurgulayan Kahraman, "Ülkemizde yaşadığımız deprem felaketinde ne kadar üzgünsek, o kadar da birlik beraberlik içinde depremzede vatandaşlarımızın yanında olduğumuzun gururunu yaşıyoruz. Bu kermesin düzenlenmesinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze, okul yönetimine, velilerimize, kermese destek olan hayırsever vatandaşlarımıza ve buraya kadar destek amaçlı gelen herkese teşekkür ediyorum. Üç gün boyunca açık kalacak kermesimize vatandaşlarımızın ziyaretini ve desteklerini bekliyoruz." dedi.





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