Ayancık'ta 7-10 yaş grubu çocuklar için Kur'an kursu açıldı

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SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde 7-10 yaş arası grubu çocuklar için Kur'an kursu açıldı.

İlçe Müftüsü Ömer Faruk Kıvrak, gazetecilere, kursta çocuklara yönelik Kur'an eğitimin yanı sıra kitap okuma ve etüt saati gibi etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.

Kursta 20 öğrenciyle eğitime başladıklarını anlatan Kıvrak, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın sadece yazın değil, eğitim öğretim döneminde de Kur'an dersleri almasına olanak sağlayan kursumuz hafta içi her gün kapılarını öğrencilere açıyor. Çalışan ailelere uygun olarak saatlerini ayarladığımız kursumuzda öğrencilerimiz ile tek sınıfta eğitimlerimiz devam ediyor. Talep edilmesi doğrultusunda ikinci sınıfı açabiliriz."





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