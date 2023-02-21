Polislerden çadır kentteki kız çocuğuna doğum günü sürprizi

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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SİNOP (AA) - Sinop'tan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine giden polis ekipleri, çadır kentte kalan depremzede kız çocuğuna doğum günü sürprizi yaptı.

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremde Pazarcık'taki evleri hasar gören 14 yaşındaki Elif Özer, ailesiyle ilçede kurulan çadır kente yerleştirildi.

Sinop'tan bölgeye giden ve çadır kentin güvenliğini sağlayan polis ekipleri, devriye görevi yaptıkları sırada Özer'in doğum günü olduğunu öğrendi.

Ekipler, bunun üzerine AFAD çalışanlarıyla hazırladıkları pasta ve hediyelerle, kaldığı çadıra giderek Özer'e sürpriz yaptı.

Ekipler, doğum gününü kutladıkları ve pasta kestikleri Elif Özer'e çeşitli hediyeler verdi.​​​​​​​

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