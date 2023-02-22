Ayancık ve Gerze ilçelerinden deprem bölgesine destek

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ve Gerze ilçelerinde deprem bölgesine insani yardım malzemesi gönderildi.

Ayancık ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye insani yardım malzemeleri gönderilmeye devam ediliyor.

"Gönül köprüsü" sloganıyla toplanan bir tır dolusu insani yardım malzemesi, dualarla Malatya'ya uğurlandı.

Gerze ilçesinde de depremzedelere yönelik yardımlar sürüyor.

İlçedeki spor salonunda toplanan yardımlar, burada görevlilerce tasnif ediliyor. Yardımların bir kısmı ilçeye gelen depremzedelere dağıtılırken, bir kısmı da deprem bölgesine sevk ediliyor.







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