Ayancık'ta depremzedelere yönelik yardımlar devam ediyor

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Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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SİNOP (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Sinop'un Ayancık ilçesine gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yardımlar sürüyor.

İlçede bulunan depremzedelere Türk Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı görevlilerince insani yardım malzemesi desteği sağlanıyor. Görevlilerce gerçekleştirilen ziyaretlerde çocuklara da çeşitli hediyeler veriliyor.

Türk Kızılay Ayancık Temsilcisi Yaşar Cahit Altıntaş, AA muhabirine, ilçede 213 depremzedeye destek sağladıklarını söyledi.

Depremde evini, işini kaybeden insanların bir kısmının yakınlarının yanına yerleştiğini bir kısmına da kiralık ev tuttuklarını anlatan Altıntaş, "Bundan sonraki süreçte elimizden geldiği kadar kendilerini yalnız bırakmamaya çalışacağız. Aileleri tek tek arayıp ihtiyaçlarını belirliyoruz ve desteğimizi sağlıyoruz." dedi.





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