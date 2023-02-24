Saraydüzü'nde depremzedelerin ihtiyaçları gideriliyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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SİNOP (AA) - Saraydüzü Kaymakamı Tugay Kalkanlı, Kahramanmaraş merkezi 11 ili etkileyen depremlerin ardından ilçedeki bazı evlere yerleşen depremzedeleri ziyaret etti.

Ailelerle bir süre sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Kalkanlı, depremin yaralarını hep birlikte sarmak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının ilgili kurumlarca karşılanacağını vurgulayan Kalkanlı, "Çocuklarımızın eğitim hayatları kaldığı yerden devam edecek. Bunun yanında ailelerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz." dedi.

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