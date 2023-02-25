Sinop Gezici Kütüphane deprem bölgesinde çocuklara yönelik etkinlikler yapıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİNOP (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Sinop Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi görevlileri, gezici kütüphane aracıyla Elbistan ilçesinde çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştiriyor.

Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi Müdürü Erol Akarslan, yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından deprem bölgelerinde başlatılan etkinlikler kapsamında Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı kütüphanelerine ait gezici kütüphane aracıyla depremin vurduğu Elbistan ilçesine gittiklerini söyledi.



Kütüphanecilik faaliyetleri kapsamında afet bölgelerinde çeşitli etkinlikler düzenlendiği belirten Akarslan, "Kurum personeliyle afetzede çocuklarımızın acılarını ve yaşadıkları travmayı unutturmak amacıyla çocuklarımızla birebir ilgilenerek çeşitli etinliklerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.