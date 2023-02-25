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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Görsel sanatlar öğretmeni resimlerini depremzedeler için yapıyor

AA

Görsel sanatlar öğretmeni resimlerini depremzedeler için yapıyor

SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop'ta görsel sanatlar öğretmeni Mine Özgen, yapıp sattığı resimlerden elde ettiği geliri depremzedeler için bağışlıyor.

Sinop Bilim ve Sanat Merkezinde görev yapan Mine Özgen, yaptığı resimleri Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından çevrim içi düzenlenen müzayedelerde satışa sunuyor.

Resimlerin satışından elde ettiği geliri depremzedeler yararına bağışlayan Özgen, daha fazla gelir sağlamak amacıyla yeni resimler yapıyor.

Özgen, AA muhabirine, ülke olarak birlik ve beraberliğe çok ihtiyaç duydukları bir dönemden geçtiklerini söyledi.

Herkesin kendi imkanları dahilinde depremzedelere yardımcı olmaya çalıştığına işaret eden Özgen, kendisinin de resimlerini depremzedeler için yaptığını belirtti.

Yaptığı resimlerden bazılarını katıldığı müzayedelerde satışa sunduğunu anlatan Özgen, şöyle devam etti:

"Çok uzun zamandır resim yapıyorum. Çok sayıda müzayedeye ve sergiye katılıyorum. En son katıldığım müzayedede, depremzedelere yönelik bağış kampanyası düzenledik. Elde edeceğimiz geliri depremzedelere göndermek için resimlerimizi sergiledik. Yakın zamanda da benim resmim satıldı. Geliri depremzedelere bağışlandı. Küçücük de olsa depremzedelerimizin yaralarını sarabildiysek, bundan çok mutlu olurum."

Sanatla depremzedelerin yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Özgen, "Sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olmaya devam edeceğim. Çocuklar için düzenlenecek resim kurslarında sanatımızla onlara destek olabiliriz. Bu süreçte çocuklarımızın çok büyük desteğe ihtiyacı var. Bizler de eğitimciler olarak elimizi taşın altına sokmaya hazırız." ifadesini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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