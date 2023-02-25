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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Çocuklar gülsün" diye depremzede çocuklara 100 bin oyuncak dağıttılar

AA

"Çocuklar gülsün" diye depremzede çocuklara 100 bin oyuncak dağıttılar

SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından Sinop'taki oyuncak fabrikasından, afet bölgesi ile kente gelen depremzede çocuklara 100 binin üzerinde oyuncak dağıtıldı.

Kentte 2020 yılında Türk-Belarus ortaklığıyla hizmete açılan fabrikada üretilen oyuncaklar, depremlerin ardından valilik, kaymakamlıklar ve sivil toplum kuruluşlarınca afetzede çocuklara ulaştırılıyor.

Deprem bölgesinin yanı sıra fabrika yönetimi tarafından kentte konaklayan afetzede çocuklara da oyuncak dağıtılarak, yaraların sarılmasına destek veriliyor.

Fabrikanın genel müdür yardımcısı Hasan Başak, AA muhabirine, depremin ilk anından itibaren bölgeye oyuncak ve çeşitli yardımlar ulaştırmaya başladıklarını söyledi.

Fabrika yönetimi olarak kendi yaptıkları yardımların yanında oyuncak talep eden tüm kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına da destek sağladıklarını belirten Başak, talep gelmesi halinde bölgeye oyuncak göndermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Başak, gönderdikleri oyuncaklarla oynayan çocukların yüzlerinde oluşan tebessümün mutluluk verici olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Fabrika olarak hangi kurum olursa olsun, gerekli yardımlarda bulunduk. Sinop'a gelen depremzedeler için spor salonunda stant oluşturduk. Orada çocuklara oyuncaklar verdik. Çocukların yüzlerindeki o tebessümü gördüğümüzde en az kendi çocuğumuz kadar seviniyoruz. 100 binin üzerinde oyuncak hediyemiz oldu. Bundan sonra da olmaya devam edecektir."

- "Yaralarımızı birlikte sarmayı sürdüreceğiz"

Oyuncakların yanı sıra bölgeye insani yardım malzemesi desteğinde de bulunduklarını aktaran Başak, "Fabrika bünyesinde kurduğumuz arama kurtarma ekibimiz bölgeye giderek çalışmalara katıldı. Kamyonlarla insani yardım malzemeleri ulaştırdık. Oyuncak olsun, başka konuda yardım olsun, elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Yaralarımızı birlikte sarmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı. ​​​​​​​

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