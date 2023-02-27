Boyabat'ta depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

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SİNOP (AA) - Boyabat ilçesinde depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için mevlit okutuldu.

Yeniden Refah Partisi Boyabat İlçe Başkanlığınca Beyazıt Camisi'nde okutulan mevlidin ardından vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu.

Yeniden Refah Partisi Sinop İl Başkanı Mustafa Çınar, burada gazetecilere, deprem afeti nedeniyle ülke olarak zor günler geçirdiklerini söyledi.

Çınar, depremde ölenlerin yanı sıra Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı da ölümünün 12'nci yılında rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Rahmetli Erbakan hocamız Türk siyasetine damga vurmuş bir siyasetçiydi. Bugünkü etkinliğimizde Erbakan hocamızın vefatının 12'nci yıl dönümü vesilesiyle ve 11 vilayetimizin etkilenmiş olduğu depremde vefat edenler için mevlidi şerif okundu. Vefat eden depremzedelerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

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