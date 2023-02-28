Sinop'ta hakkında hapis cezası bulunan kişi yakalandı

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SİNOP (AA) - Sinop'ta, uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda ekiplerce uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi bulunduğu adreste yakalandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen kişi, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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