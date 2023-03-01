Boyabat'tan deprem bölgesine gönüllü kuaförler gitti

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SİNOP (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgede yürütülen çalışmalara destek vermek amacıyla Sinop'un Boyabat ilçesinden gönüllü 4 erkek kuaförü, Nurhak ilçesine gitti.

Sinop Vali Yardımcısı Ahmet Berkay Deniz, gazetecilere, ilçelerinden deprem bölgesine yönelik yapılan yardımların devam ettiğini söyledi.

Gönüllü kuaförlerin Nurhak ilçesinde depremzedelere hizmet vereceğini vurgulayan Deniz, "Deprem bölgesinde gönüllü olarak görev yapan her bir vatandaşımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kuaför arkadaşlarımız da Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek. Elimizden ne gelirse yapmaya devam edeceğiz. İhtiyaç olan her türlü maddi, insani yardımı bölgeye göndermeye devam edeceğiz." dedi.

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