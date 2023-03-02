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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polis ekiplerinden depremzede çocuklara sinema sürprizi

AA

Polis ekiplerinden depremzede çocuklara sinema sürprizi

SİNOP (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde görev yapan polis ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen çocuklara sinema sürprizi yaptı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından Sinop'tan bölgeye giden polis ekipleri, buradaki çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede asayişin sağlanması için faaliyetlerini sürdüren ekipler, afetzede çocuklara yönelik de sosyal etkinlikler düzenliyor.

Bu etkinlikler kapsamında gerekli elektronik eşyaları temin eden ekipler, çadır kentte sinema ortamı oluşturarak çocuklara animasyon film izletti.

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