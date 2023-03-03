Sinop'ta tiyatro faaliyetlerinin artırılması hedefleniyor

SİNOP (AA) - Türkiye Tiyatrolar Birliği Karadeniz Bölge Temsilcisi ve Sinop Hayaller Tiyatrosu Kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni Enes Cangül, Sinop'u tiyatroyla ulusal ve uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil etmek istediklerini belirtti.

Cangül, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Tiyatrolar Birliği tarafından Karadeniz Bölge Temsilcisi olarak seçilmesinin kendisi ve Sinop adına memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

Tiyatro'yu 7’den 77'ye tüm Sinop'a sevdirmek amacıyla faaliyetlerinin artarak devam edeceğini aktaran Cangül, şunları kaydetti:

"Hedefimiz Sinop'u sevgi, barış ve kardeşlik dolu tiyatro ve sanat şehri haline getirmektir. İnancımızla, tiyatroya ve sanata olan tutkumuzla bu hayallerimizin büyük bir kısmını ekibim ile çok şükür gerçekleştirdik. Türkiye Tiyatrolar Birliği Karadeniz Bölge Temsilciliği görevi bize, tiyatro adına çok uzun bir yolumuz olduğunu göstermektedir. Bu görevi bize layık gören Türkiye Tiyatrolar Birliği Başkanı Zafer Gecegörür hocam başta olmak üzere yönetim kuruluna şükranlarımı sunuyorum."





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