Sinop'tan deprem bölgesine giden jandarma ekipleri devriye görevini sürdürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİNOP (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Sinop'tan bölgeye giden jandarma ekipleri, Pazarcık ilçesinde asayişin sağlanması için devriye görevi yapıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'taki depremler sonrası İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde görevlendirdi.

Burada afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için yardım faaliyetlerini sürdüren ekipler, ilçede asayiş olaylarının önüne geçilmesi için de devriye görevini icra ediyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.