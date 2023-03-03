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Sinop'tan deprem bölgesine giden jandarma ekipleri devriye görevini sürdürüyor

AA

Sinop'tan deprem bölgesine giden jandarma ekipleri devriye görevini sürdürüyor

SİNOP (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Sinop'tan bölgeye giden jandarma ekipleri, Pazarcık ilçesinde asayişin sağlanması için devriye görevi yapıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'taki depremler sonrası İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde görevlendirdi.

Burada afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için yardım faaliyetlerini sürdüren ekipler, ilçede asayiş olaylarının önüne geçilmesi için de devriye görevini icra ediyor.

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