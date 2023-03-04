Sinop'ta park edilen araca çarpan otomobildeki 4 genç yaralandı

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde park halindeki araca çarpan otomobilde bulunan 4 genç yaralandı.
Muhammet Tunç'un (19) kullandığı 06 DF 8357 plakalı otomobil, Yenimahalle Hürriyet Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce refüje ardından park halindeki otomobile çarptı.
Kazada araçtaki sürücü Tunç'un yanı sıra Osman Süha Musluoğlu (20), Yasin Demircili (19) ve Suat Efe Kara (20) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.