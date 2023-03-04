Sinop'ta üç ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

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SİNOP (AA) - Sinop'ta meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Hüseyin K. idaresindeki 57 KC 476 plakalı otomobil, kent merkezi Gelincik Mahallesi'nde apartman boşluğuna devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

S.Ö'nün kullandığı 34 SF 2547 plakalı otomobil ise Sinop-Ayancık kara yolu 8'inci kilometresinde yol kenarındaki boş araziye devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan H.Ö. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kent merkezi Ada Mahallesi'nde de T.Y. idaresindeki 57 KD 934 plakalı otomobil, K.A'nın kullandığı 34 ERP 559 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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