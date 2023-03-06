Jandarma ekiplerince deprem bölgesindeki hayvanlara mama desteği

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SİNOP (AA) - 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Sinop'tan bölgeye giden jandarma ekipleri, buradaki sahipsiz hayvanlara mama desteğinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri afetin yaşandığı bölgede faaliyetlerine devam ediyor.

Burada afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması ve asayişin sağlanması için çalışmalarını sürdüren ekipler, depremin ardından bölgede yem bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanlara mama desteği verdi.

Ekipler, yardım faaliyetleri kapsamında bölgedeki farklı noktalara hayvanlar için mama bıraktı. ​​​​​​​

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