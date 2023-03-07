Sinop'ta bulunan depremzede kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlandı

SİNOP (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Sinop'ta öğrenci yurduna yerleştirilen depremzede kadınlar için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Sinop Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından Mahmut Kefevi Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen etkinlikte kadınlara karanfil verildi, ardından pasta kesilerek günleri kutlandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Önder Serdar Öztürk, burada yaptığı konuşmada, belediye olarak kentlerine gelen tüm depremzedelerin yanlarında olduklarını söyledi.

Dünya Kadınlar Günü'nün kadınlar için özel bir gün olduğuna işaret eden Öztürk, "Bu anlamlı gün öncesi burada misafir edilen kadınlarımızın günlerini kutlamak istedik. Gördüğüm kadarıyla burada güzel bir ortam var. Çocuklarımız, kadınlarımız hep bir arada. Başta depremzede kadınlarımız olmak üzere tüm kadınlarımızın günlerini kutluyorum. Ülkemize bir kez daha geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Etkinlikte ayrıca Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyelerince depremzede çocuklara çeşitli hediyeler verilerek, müzik eşliğinde gösteri sunuldu.





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