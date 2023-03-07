Sinop'ta bulunan depremzede kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop'ta bulunan depremzede kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlandı

AA

Sinop'ta bulunan depremzede kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlandı

SİNOP (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Sinop'ta öğrenci yurduna yerleştirilen depremzede kadınlar için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Sinop Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından Mahmut Kefevi Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen etkinlikte kadınlara karanfil verildi, ardından pasta kesilerek günleri kutlandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Önder Serdar Öztürk, burada yaptığı konuşmada, belediye olarak kentlerine gelen tüm depremzedelerin yanlarında olduklarını söyledi.

Dünya Kadınlar Günü'nün kadınlar için özel bir gün olduğuna işaret eden Öztürk, "Bu anlamlı gün öncesi burada misafir edilen kadınlarımızın günlerini kutlamak istedik. Gördüğüm kadarıyla burada güzel bir ortam var. Çocuklarımız, kadınlarımız hep bir arada. Başta depremzede kadınlarımız olmak üzere tüm kadınlarımızın günlerini kutluyorum. Ülkemize bir kez daha geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Etkinlikte ayrıca Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyelerince depremzede çocuklara çeşitli hediyeler verilerek, müzik eşliğinde gösteri sunuldu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sinop'ta otomobilin devrildiği kazada anne ve çocuğu yaralandı
YEREL HABERLER Sinop'ta otomobilin devrildiği kazada anne ve çocuğu ...
Jandarma ekiplerince deprem bölgesindeki hayvanlara mama desteği
YEREL HABERLER Jandarma ekiplerince deprem bölgesindeki hayvanlara ...
Sinop'ta depremzede gençler için moral gezisi düzenlendi
YEREL HABERLER Sinop'ta depremzede gençler için moral gezisi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.