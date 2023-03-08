Sinop'ta evden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Boyabat ilçesinde bir evden hırsızlık yapılması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Çalışmanın ardından kimlikleri tespit edilen 2 zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen çalıntı malzeme ise sahiplerine teslim edildi.