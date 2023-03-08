Boyabat'ta iş yerine silahla ateş eden kişi tutuklandı

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SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde bir iş yerine silahla ateş eden kişi, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezinde bir iş yerine tabancayla ateş edilmesi üzerine zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görgü tanıkları ve iş yeri sahibinin ifadesine başvuran ekipler, şüphelinin E.Ö. olduğunu tespit etti.

Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda adresinde gözaltına alınan E.Ö, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.





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