Depremde hayatını kaybeden kadınlar Ayancık’ta anıldı

Uzmanlar uyardı: Büyük deprem bu bölgede olacak! İşte Tekirdağ'da deprem riski olan ilçeler

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SİNOP (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden kadınlar, Sinop'un Ayancık ilçesinde anıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Ayancık Dayanışma Platformu üyelerince Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı.

Açıklamanın ardından depremlerde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu. Ardından depremlerin yaşandığı 11 ilin isimlerinin yer aldığı dövizler açan platform üyeleri, hayatını kaybeden kadınlar için meydana karanfil bıraktı.





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