Boyabat'tan gönüllü olarak deprem bölgesine giden tesisatçılara teşekkür belgesi

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SİNOP (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Boyabat ilçesinden gönüllü olarak deprem bölgesine giden tesisatçılara teşekkür belgesi verildi.

Sinop Vali Yardımcısı Ahmet Berkay Deniz, ilçeden bölgeye giderek çalışmalara destek veren 14 sıhhi tesisat ustasını kaymakamlık binasında misafir etti.

Deniz, tesisat ustalarına gösterdikleri duyarlılıktan ötürü teşekkür belgesi vererek, bir süre sohbet etti.

Ustaların ortaya koydukları yardımlaşma tavrının Boyabat halkı adına memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Deniz, "Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine kurulan konteynerlerin su tesisatlarının bakım onarımını yapmak, güneş panellerini takmak üzere tamamen gönüllülük esaslı giden Boyabat'ın fedakar 14 evladına sonsuz minnet ve teşekkür ediyoruz." dedi.





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