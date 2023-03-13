Sinop'ta kaçak kazı operasyonunda Helenistik döneme ait sikkeler ele geçirildi

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SİNOP (AA) - Sinop'ta jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak kazı operasyonunda Helenistik döneme ait sikkeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen istihbari çalışmaların ardından Boyabat ilçesinde 1 kişi tarafından kaçak kazı yapıldığı belirlendi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin adresindeki aramalarda, Helenistik döneme ait olduğu belirlenen 17 sikke, 1 bakır ibrik, 1 cam vazo ve kazı çalışmalarında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

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