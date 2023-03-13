Sinop'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yıl dönümü kutlandı

İğne olmak orucu bozar mı?

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SİNOP (AA) - Sinop’ta, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatının kısa filmle anlatıldığı programda, "İstiklal Marşı" temalı koro sahne aldı.

Program çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Saraydüzü ilçesinde de "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü” nedeniyle düzenlenen programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak, şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeler takdim edildi.

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