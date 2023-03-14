Sinop'ta iki grup arasındaki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

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SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, olaya ilişkin 5 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi Zincirlikuyu Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla vurulan S.K. yaralandı.

S.K, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında kavgaya karıştıkları tespit edilen 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 4 tüfek, 3 bıçak ve bir miktar uyuşturucu hap bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olaya karıştığı belirlenen bir zanlıyı arama çalışmaları ise devam ediyor.

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