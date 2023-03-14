Sinop'ta bol avlanan istavrit kıyı balıkçılarını sevindirdi

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SİNOP (AA) - Sinop'ta denize açılan kıyı balıkçılarının yüzü, istavrit avcılığıyla güldü.

Küçük tekneleriyle denize açılan kıyı balıkçılarının ağlarına bol miktarda istavrit takıldı.

Teknelerle limana getirilen balıklar, balıkçı tezgahlarında kilogramı 50 ila 150 lira arasında değişen fiyattan satışa sunuldu.

Balıkçı Mert Kanal, istavritin son günlerde ağlara bolca takıldığını dile getirerek, "Bir süre daha böyle devam etmesini arzu ediyoruz. İri istavrit 150 liradan satılıyor. Normal boydaki istavrit ise 50 lira civarında alıcı buluyor." dedi.





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