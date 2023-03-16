Boyabat’ta altyapı çalışmaları devam ediyor

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SİNOP (AA) - Boyabat Belediye Başkanı Hüseyin Coşar, ilçedeki cadde ve sokakların çoğunun yenileme çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Coşar, AA muhabirine, belediye olarak ilçede yürüttükleri altyapı çalışmalarının aralıksız devam ettiğini dile getirdi.

Hava şartlarının düzelmesiyle çalışmaların daha da hızlanacağını vurgulayan Coşar, şöyle konuştu:

“Cengiz Topel İlkokulu çevresindeki kanalizasyon sistemlerini tamamen yeniledik. Çeltik fabrikaları bölgesi üzerindeki ana caddedeki kanalizasyon sistemlerini de yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Kanalizasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bu mahalledeki 7 bin 500 metrekare alana kilit parke döşeme çalışmalarımız başlayacak. Esentepe ve Yıldız mahallelerimizde park ve bahçe çalışmalarımız devam ediyor. Çakıroğlu mahallemizdeki sathi kaplama çalışmaları için de gerekli malzemeler alındı. Havaların düzelmesiyle birlikte çalışmalar başlayacak."

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