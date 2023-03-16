Sinop'tan deprem bölgesine giden Mehmetçik çocuklarla maç yaptı

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SİNOP (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerin ardından Sinop'tan bölgeye giden Mehmetçik, afetzedelerin güvenliklerini sağlamaya devam ediyor.

Depremin yaşandığı ilk gün Sinop'tan Kahramanmaraş'a sevk edilen İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, asayiş ve faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Afşin ilçelerinde kurulan çadır kentlerin güvenliğini sağlayan ekipler, bir yanda da çocuklara yönelik çeşitli sosyal aktiviteler düzenleniyor.

Afşin'de depremzede çocuklarla futbol maçı yaparak moral vermeye çalışan ekipler, çeşitli hediyeler de dağıttı.





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