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Sinop'tan deprem bölgesine giden Mehmetçik çocuklarla maç yaptı

AA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Sinop'tan bölgeye giden Mehmetçik, afetzedelerin güvenliklerini sağlamaya devam ediyor.

Sinop'tan deprem bölgesine giden Mehmetçik çocuklarla maç yaptı

SİNOP (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerin ardından Sinop'tan bölgeye giden Mehmetçik, afetzedelerin güvenliklerini sağlamaya devam ediyor.

Depremin yaşandığı ilk gün Sinop'tan Kahramanmaraş'a sevk edilen İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, asayiş ve faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Afşin ilçelerinde kurulan çadır kentlerin güvenliğini sağlayan ekipler, bir yanda da çocuklara yönelik çeşitli sosyal aktiviteler düzenleniyor.

Afşin'de depremzede çocuklarla futbol maçı yaparak moral vermeye çalışan ekipler, çeşitli hediyeler de dağıttı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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