Saraydüzü'nde depremzedeler yararına kermes düzenlendi

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SİNOP (AA) - Sinop'un Saraydüzü ilçesinde depremzedeler yararına kermes düzenlendi.

Kaymakamlık tarafından Türkaylar İlkokulu'nda gerçekleştirilen kermesten elde edilecek gelir, afetzedeler için AFAD'a bağışlanacak.

Kaymakam Tugay Kalkanlı, kermesin açılışında yaptığı konuşmada, deprem sonrası tüm ülke gibi Saraydüzü'nün de tek yürek olduğunu söyledi.

Açtıkları kermesin hayırlı olmasını dileyen Kalkanlı, "Buradan elde edeceğimiz gelir, deprem afetini yaşayan vatandaşlarımıza bağışlanacak. Saraydüzü halkının bu anlamda göstermiş olduğu ilgi ve alakadan ötürü oldukça memnun olduk. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." dedi. ​​​​​​​







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