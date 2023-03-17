Ayancık'ta katarakt ameliyatı yapılmaya başlandı

SİNOP (AA) - Ayancık Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Önder Bulut, hastanelerinde katarakt ameliyatının yapılmaya başlandığını bildirdi.
Bulut, gazetecilere, Ayancık halkına en iyi hizmeti vermek için gayret ve çabalarının devam ettiğini söyledi.
Ayancık Devlet Hastanesinde artık katarakt ameliyatlarının yapılmaya başlandığına dikkati çeken Bulut, şunları kaydetti:
"Hastalarımızın başka merkezlere sevkini azaltılmak, hasta konforunu ve memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı amaçlıyoruz. Bu amaçlarla hastanemizin teknik donanımlarını artırmayı hedefliyoruz. Böylelikle hastanemizde bir ilki daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sağlık alanındaki hizmetlerimiz artarak devam edecektir."