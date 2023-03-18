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SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat, Türkeli, Saraydüzü ve Ayancık ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Boyabat ilçesindeki tören, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Şehitliği'nde devam eden törende Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi. Sinop Vali Yardımcısı Ahmet Berkay Deniz, burada şehitlik defterini imzaladı.

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'ndeki programda ise Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu ile Şehit Ersoy Gürsü Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı gösteri sunuldu.



İlçe meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.



Ardından Kaymakam Mesut Ozan Yılmaz ve beraberindekiler, şehit aileleri ile gazileri ziyaret etti.



Saraydüzü ilçesinde de kaymakamlık önünde gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Ayancık ilçesinde ise Şehitler Anıtı’na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.





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