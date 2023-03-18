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SİNOP (AA) - Sinop, Kastamonu, Çankırı, Tokat, Amasya ve Çorum'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Sinop'ta Deniz Şehitliği'ndeki tören, Şehitler Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Saygı atışı yapılmasının ardından Vali Erol Karaömeroğlu, Şehitlik Anı Defteri'ni imzaladı.

Vali Karaömeroğlu ve beraberindekiler, daha sonra şehit mezarlarını ziyaret ederek dua etti, karanfil bıraktı.

- Kastamonu

Kastamonu Şehitliği'ndeki törende, Vali Avni Çakır, Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanı Dursun Kan tarafından anıta çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

Vali Çakır, burada yaptığı konuşmada, kahraman Türk milleti ve bağrından çıkardığı şanlı ordunun Malazgirt'te, İstanbul'un fethinde, Çanakkale'de, Sakarya'da, Kore'de, Kıbrıs'ta, Güneydoğu'da her tür düşmana karşı çelikten iradesini ortaya koyduğunu vurguladı.



Çakır, "Dün olduğu gibi bugün de kahraman Türk ordusu aynı çelikten iradeyle yurt içinde ve sınır ötesinde, her tür terör örgütüyle, gizli ve açık düşmanlarıyla, vatanına göz dikenlerle mücadele edecek, hak ettiği cevabı her zaman verecektir. " dedi.

Şehit mezarlarının ziyaret edilmesinin ardından program sona erdi.

- Çankırı

Çankırı'daki törende Vali Vekili İsmail Küreci, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Çankırı Belediye Başkan Vekili Özlem Demirci ile dernek temsilcileri anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, daha sonra Vali Vekili Küreci, Şehitlik Defteri'ni imzaladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında şehitler için dua edildi, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Daha sonra Çankırı Karatekin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda program gerçekleştirildi.

Programa, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Çiftçi, kurum müdürleri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

- Tokat

Tokat Garnizon Şehitliği'ndeki törende, Vali Vekili Osman Sarı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı İbrahim Demirel ile Türkiye Harp Malulü Gaziler ve Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tokat Şube Başkanı İbrahim Güleç tarafından anıta çelenk sunuldu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, katılımcılar şehit kabirlerine karanfil bırakıp dua etti.

Törene, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ile protokol üyeleri ve şehit aileleri katıldı.

- Amasya

Amasya'da Tekir Dede Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği'ne çelenk bırakılmasıyla başlayan törene, Vali Vekili Bekir Sıtkı Dağ, daire amirleri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şehitlik Defteri'ni imzalayan Dağ, burada yaptığı konuşmada, şehitlerin canlarını seve seve verdikleri cennet vatanı korumanın, gelecek kuşaklara daha güçlü Türkiye bırakmanın kutsal bir görev olduğunu söyledi.

Törenin sonunda İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ve katılımcılar, şehitler için dua etti, mezarlara karanfil bıraktı.

- Çorum

Çorum Şehitliği'nde Şehitler Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı atışı yapıldı.

Daha sonra, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Garnizon Komutanı Albay Sertaş Erkişi, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.





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