En uzun orucun tutulduğu Sinop'ta ramazan heyecanı yaşıyor

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SİNOP (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan hesaplamalara göre ramazan ayının ilk günü en uzun oruç süresi 13 saat 56 dakika ile Türkiye'nin kuzey ucu Sinop.

Uzun bir sürenin ardından Valilik tarafından iftar çadırının kurulduğu kentte vatandaşlar, ramazan ayının ilk gününün heyecanını yaşıyor.

Bazı kent sakinleri sahilde spor ve yürüyüş yaparak iftar saatini beklerken, bazıları da çocuklarıyla parklarda zaman geçiriyor.

Arkadaşlarıyla sahilde yürüyüş yaparak iftar saatini bekleyen Fevzi Aksu, AA muhabirine, en uzun orucu tutanlar olarak hallerinden memnun olduklarını söyledi.

Niyet olduktan sonra zamanın önemli olmadığını ifade eden Aksu, "En uzun orucu tutmaktan memnunuz. Yaz günlerinde de tuttuk. Burada önemli olan tek şey niyet. Uzun oruç tutmak beni hiç etkilemiyor. Çünkü niyetimiz belli.” diye konuştu.

Ramazanın ilk günü ailesiyle birlikte Samsun'dan Sinop'a gezmeye geldiğini söyleyen Halit Dege ise en uzun orucun tutulduğu şehirde olmalarından memnuniyet duyduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Biz ailecek bugün Sinop'a gezmeye gelmiştik. En uzun oruç da burada tutuluyormuş. Valla biz buna ancak nasip diyoruz. Allah herkesin orucunu, niyetini kabul etsin."

Sahilde oğluyla spor yapan Recep Yaman ise uzun oruç tutmaya alışkın olduklarını belirterek, geleneksel olarak ramazanın ilk günü işe gitmeyerek zamanlarını yürüyüş ve spor yaparak geçirdiklerini dile getirdi.





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