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İş insanı depremzedelere bağış toplamak amacıyla Sinop'tan Hatay'a koşuyor

AA

İş insanı depremzedelere bağış toplamak amacıyla Sinop'tan Hatay'a koşuyor

SİNOP (AA) - İş insanı Rıza Martaş, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen afetzedelere bağış toplamak amacıyla Sinop'tan başladığı koşusunu Hatay'da tamamlayacak.

Sinop'tan başladığı koşusunu 23 Nisan'da Hatay'da sonlandırmayı planlayan Martaş, mola vereceği kentlerde insanlara koşusunun amacını anlatarak depremzedeler için Hayata Destek Derneği adına bağış toplayacak.

İskele Meydanı'nda düzenlenen programla koşusuna başlayan Martaş, gazetecilere, 9 farklı şehri geçerek Karadeniz'den Akdeniz'e ulaşacağını söyledi.

Daha önce de doğudan batıya koşu yaptığını anlatan Martaş şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz, yakın zamanda ülkemizde çok büyük bir afet oldu, depremle başladı sellerle devam etti. Hepimiz gibi ben de sıcak yuvamda yaşamaktan üzüntü duydum, utandım. Bir şey yapmam gerekiyordu. Onun için 23 Mart'ta Sinop'tan başlayan koşu, 23 Nisan'da sona erecek. Toplamda 1100 kilometre. Nasıl daha önce Van'dan İzmir'e iyilik köprüsü oluşturduysam amacım şimdi de kuzeyden güneye iyilik köprüsü oluşturmak."

Martaş, konuşmasının ardından Belediye Başkanı Barış Ayhan ve diğer katılımcılar tarafından alkışlarla Hatay'a uğurlandı. ​​​​​​​

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