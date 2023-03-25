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Sinop'ta hayvanseverlerce kurulan "Scak Yuvam" sahipsiz hayvanların yeni evleri olacak

AA

Sinop'ta hayvanseverlerce kurulan "Scak Yuvam" sahipsiz hayvanların yeni evleri olacak

SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop'ta hayvanseverler tarafından kurulan tesiste sahipsiz hayvanların bakım ve tedavileri ile mama üretimi gerçekleştirilecek.

Sinop Sokak Canlılarını Koruma Derneğince Lala köyünde yaklaşık bir ay önce oluşturulan ve "Scak Yuvam" adı verilen tesiste, sahipsiz hayvanların tüm ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

Dernek Başkanı Taner Dinçkurt, AA muhabirine, sokakta yaşayan hayvanlara can olabilmek adına hayvanseverler olarak bir yola çıktıklarını söyledi.

İlk işlerinin hayvanların barınacağı ve ihtiyaçlarının giderileceği bir tesisi hayata geçirmek olduğunu anlatan Dinçkurt, "Kurduğumuz tesisimize, 'Scak Yuvam' adını verdik. Burada sokakta yaşayan hayvanlarımıza can olmaya çalışacağız." dedi.

Dinçkurt, tesiste yaralı veya hasta hayvanların bakım ve tedavilerine öncelik verileceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Öncelikli olarak yaralı, yardıma muhtaç, hasta hayvanları tedavi edeceğiz. Tedavi edilen hayvanları varsa sahiplerine geri vereceğiz. Sahibi yoksa sahiplendirme yoluna gideceğiz. Onun haricinde aşılama ve ameliyatlar yapacağız. Mama üretimini yaparak bizim gibi sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına mama dağıtacağız. Çünkü sokakta çok hayvan var. Dolasıyla bu hayvanlar doyarsa biz de mutlu olacağız."

- Tesis hayvanlara ev sahipliği yapmaya başladı

Tesisin yeni hayata geçmesine rağmen bazı canlara ev sahipliği yapmaya başladığını anlatan Dinçkurt, "Birisi geldi, doğum yapan bir köpeğin yavruları ile sokağa atıldığını söyledi. Dokuz yavrusu olan bir anne. Hemen alıp getirdik. Yavrular şu an gözlerini açtı, burada yaşıyorlar. Bir tane 'Pırtık' adını verdiğimiz köpeğimiz var. Onu da yolda bulduk. Yaralıydı, tedavisini yaptık. Onların haricinde uyuza yakalanmış bir köpeğimiz var. Onu da aldık getirdik. Allah'a şükür, tedavisinde belli bir yol katettik." ifadelerini kullandı.


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