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Ayancık'ta mesleki eğitim öğrencilerinin sosyalleşmesi için proje hazırlandı

AA

Ayancık'ta mesleki eğitim öğrencilerinin sosyalleşmesi için proje hazırlandı

SİNOP (AA) - Ayancık Mesleki Eğitim Merkezi'nce öğrencilerin sosyalleşmesi için "Mesleki Eğitim Öğrencilerinin Gönüllerine Dokunmak" adlı proje hazırladı.

Ayancık Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Fikret Taşkın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, öğrencilerin sosyal hayata ve okula ilgilerini artırmak, mesleki eğitimi yaygınlaştırmak için proje hazırladıklarını söyledi.

Projenin hayata geçirildiğini anlatan Taşkın, "Başlattığımız proje ile öğrencilerin okula aidiyet duygusunu geliştirmek, daha çok sosyalleşmelerini sağlayarak topluma daha yararlı bireyler olmalarını, okula ilgilerini artırmayı, zararlı alışkanlıklardan uzaklaşmalarını sağlamak, mesleki eğitimin tanıtılması ve yaygınlaştırmasını amaçlıyoruz." dedi.

Taşkın, projeyi uygulamaya öğrenci ailelerini ziyaretle başladıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Öğrencilerin evlerine yapılan ziyaretlerde velilerle yakından tanışma fırsatı buluyoruz. 9. sınıf öğrencileri ile birlikte akşam yemeği yedikten sonra Gençlik Merkezine geçerek voleybol, basketbol, masa tenisi gibi etkinlikler yapıyoruz. Proje devamında öğrencilerimizle çöp toplama, doğa yürüyüşü ve okul bahçesine sebze ile meyve tohumları dikmek gibi etkinlikler de yapacağız."

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