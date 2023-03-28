Ayancık'ta mesleki eğitim öğrencilerinin sosyalleşmesi için proje hazırlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİNOP (AA) - Ayancık Mesleki Eğitim Merkezi'nce öğrencilerin sosyalleşmesi için "Mesleki Eğitim Öğrencilerinin Gönüllerine Dokunmak" adlı proje hazırladı.

Ayancık Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Fikret Taşkın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, öğrencilerin sosyal hayata ve okula ilgilerini artırmak, mesleki eğitimi yaygınlaştırmak için proje hazırladıklarını söyledi.

Projenin hayata geçirildiğini anlatan Taşkın, "Başlattığımız proje ile öğrencilerin okula aidiyet duygusunu geliştirmek, daha çok sosyalleşmelerini sağlayarak topluma daha yararlı bireyler olmalarını, okula ilgilerini artırmayı, zararlı alışkanlıklardan uzaklaşmalarını sağlamak, mesleki eğitimin tanıtılması ve yaygınlaştırmasını amaçlıyoruz." dedi.

Taşkın, projeyi uygulamaya öğrenci ailelerini ziyaretle başladıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:



"Öğrencilerin evlerine yapılan ziyaretlerde velilerle yakından tanışma fırsatı buluyoruz. 9. sınıf öğrencileri ile birlikte akşam yemeği yedikten sonra Gençlik Merkezine geçerek voleybol, basketbol, masa tenisi gibi etkinlikler yapıyoruz. Proje devamında öğrencilerimizle çöp toplama, doğa yürüyüşü ve okul bahçesine sebze ile meyve tohumları dikmek gibi etkinlikler de yapacağız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.