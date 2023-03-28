Sinop'ta kalkan balığının kilosu 400 liraya düştü

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SİNOP (AA) - Sinop'ta kalkan balığının tezgahta kilosu 400 liradan satılıyor.

Sinop Merkez Su ürünleri Kooperatif Birliği Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, denizlerde 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonunun 15 Nisan'da sona ereceğine işaret etti.

Av yasağının başlayacağı 15 Nisan'dan itibaren kalkan balığının da yasak kapsamına gireceğine işaret eden Ünlü, şu an için kalkan balığının tezgahlarda yer aldığını belirtti.

Ünlü, "Kalkan balığı kilosu 700-800 liradan satılırken ramazan ayının etkisiyle kilosu 400 liraya kadar düştü. Bu sezon kısa süreli de olsa kalkan balığı bol olacak gibi. İşaretler onu gösteriyor. Ancak balık yasağı başlayacağından balığı ve denizi de kollamamız lazım." dedi.

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