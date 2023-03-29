Boyabat'ta şehit yakınları ve gaziler için iftar verildi

SİNOP (AA) - Boyabat Kaymakamlığı tarafından, şehit aileleri, gaziler ve yakınları için iftar programı düzenlendi.

Kaymakamlık salonunda düzenlenen iftar programında konuşan, Sinop Vali Yardımcısı ve Boyabat Kaymakam Vekili Ahmet Berkay Deniz, "Bugün ülkemizde hür ve huzur içinde yaşıyorsak, bu topraklar için canlarını veren şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir." dedi.

Sinop'tan deprem bölgesine giden tüm yardımların üçte birinden fazlasının Boyabat'tan toplandığına işaret eden Deniz, "Bu bizleri fazlasıyla memnun etmiştir. Böyle anlamlı bir akşamda cömertliğine ve fedakarlığına borçlu olduğumuz Boyabat halkıyla aynı sofrayı paylaşmaktan gurur ve onur duyuyorum. Vatanımız için hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kamu kuruluşlarımız olarak, kahraman şehit yakınlarımızın, gazilerimiz ve yakınlarının yanında olmaya devam edeceğiz. İhtiyaçlarınız ve sorunlarınızı gidermeye devam edeceğiz. Davetimize iştirak ettiğiniz için, bizimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Allah nice nice ramazanlarda, iftarlarda bizleri bir araya getirsin." diye konuştu.

İftara, Belediye Başkanı Hüseyin Coşar, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gizem Güçtekin Kutu, İlçe Emniyet Müdürü Yunus Emre Gökmen, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Şeref Kutu, Boyabat Askerlik Şube Başkanı Asteğmen Berkay Salman, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, STK temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.

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