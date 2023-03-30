Ayancık'ta depremzedeler için iftar programı düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde, deprem bölgelerinden gelen vatandaşlar için iftar programı düzenlendi.

Ayancık Kaymakamlığı tarafından Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftara, depremzede ailelerin yanı sıra Kaymakam Recep Hasar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Samet Türksoy, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Evcil, İlçe Müftüsü Ömer Faruk Kıvrak ve protokol üyeleri katıldı.

Yemekte, İlçe Müftüsü Ömer Faruk Kıvrak tarafından yapılan duanın ardından Ayancık Kaymakamı Recep Hasar, depremzede vatandaşlarla sohbet ederek, ihtiyaçlarını sordu.



Kaymakam Hasar yaptığı konuşmada, depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyerek, depremzedelerin her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.