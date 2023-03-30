İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Adıyaman'da incelemelerde bulundu

ADIYAMAN (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu.

Akşener, kentteki temasları kapsamında partisinin Adıyaman Kriz Merkezi'ne gitti.

Daha sonra bir çadır kenti ziyaret eden Akşener, vatandaşlarla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ardından Gölbaşı ilçesinde incelemelerde bulunan Akşener, burada Tokat Valiliği tarafından depremzede esnaf için kurulan Tokat Çarşısı'nı gezerek, alışveriş yaptı.

Akşener, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hatay ve Kahramanmaraş'taki gözlemlerinin ardından Adıyamanlı depremzedelerin sorunlarını dile getirmek için kente geldiğini söyledi.

Adıyaman ve diğer kentlerde AFAD, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerce çadır kentler kurulduğuna dikkati çeken Akşener, "Resmileşmiş çadır kentlerde gıda manasında bir problem yok fakat hijyen konusunda ciddi sorun var. Özellikle temizlik anlamında banyo açısından, özellikle kadınlar açısından sorunlar var." dedi.

Akşener, Adıyaman'ın arka sokaklarını da ilk kez gezerek gözlemlerde bulunduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Evi yıkılmış, enkazı var, yarısı kaldırılmış, yarısı duruyor. Oralarda çeşitli birimlerden çadır alarak yaşayan insanlar var fakat bunlar devletin veya STK'ların veya siyasi yapıların yardımlarından uzaklar. Onlara yardım yapılmıyor. O çadırların içine gittim, gerçekten inanılmaz bir hijyen problemi var. Gıda konusunda da eksiklik var. Enkaz kaldırma ve eğitimle ilgili sorunlar var. Ben bu tür yerlerde asla propaganda yapmadım ama neticede 1,5 ay sonra seçim var. Bu seçim esnasında da eğer bu arkadaşlarımız şimdi benim ileteceğim, kamuoyu ile paylaşacağım bu eksiklikleri yerine getirmiyorlarsa elbette 1,5 ay sonra biz iktidara geleceğiz ve bütün bu eksiklikleri gidereceğiz."

Bir gazetecinin, "Sayın Erdoğan'ın sizinle ilgili bir açıklaması oldu, değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Akşener, "Sayın Erdoğan da beni iyi tanır ki ben bugüne kadar hiçbir tehdide pabuç bırakmadım. Demirden korksak trene binmezdik. Dolasıyla ben buradayım. Adresim belli." ifadesini kullandı.



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