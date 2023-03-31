Sinop'ta balıkçılar sezondan memnun

SİNOP( AA) - Sinop Su ürünleri Kooperatif Birliği Başkanı Namık Ünlü, balıkçıların genel olarak iyi bir sezon geçirdiğini belirtti.



Ünlü, AA muhabirine, Karadeniz'de 1 Eylül'de açılan av sezonuna palamut bereketiyle başladıklarını söyledi.



Palamutun arkasından hamsi bolluğu yaşandığını vurgulayan Ünlü, "Hiç hamsi olmayacak gibi düşünürken 2 ay süren bir hamsi bolluğu oldu. Ardından da istavrit bereketi yaşadık. 6-7 aydır Karadeniz bizi boş bırakmadı. Dolayısıyla hem balıkçının yüzü güldü hem de vatandaş bol ve ucuz balık yedi." dedi.

Ünlü, av sezonunun 15 Nisan'da sona ereceğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Balıkçılar olarak bollukla geçen sezonun ardından ağların bakım, onarım, tamir işlerini yapacağız. Tabii ki bunun yanı sıra avlanmak için gerekli malzemelerin maliyetleri ağırlaşıyor. Ağ fiyatları çok yükseldi. Ama balık geçen yıllara oranla neredeyse aynı fiyatlardan satıldı. Av sezonunun bitimiyle denizlerimizi korumamız lazım. Yasağın devam ettiği 3 aylık sürede barbun, istavrit, mezgit gibi balıklar yavrulama yapıyor. Yumurtalı balıkları tutmak, balığı katletmekten başka bir şey değil. Balık varlığının artması hem de balığın irileşmesi için tüm balıkçıların bu yasaya uyması gerekir."

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