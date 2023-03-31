Boyabat'ta Kütüphane Haftası kutlandı

SİNOP (AA) - Boyabat ilçesinde Kütüphane Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Kemal Tengirşenk İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü İsmet Çevik, nesillerin ve ülkenin gelişmesinde kütüphanelerin önem taşıdığını söyledi.

Kütüphanelerin her zaman öğrencilerin ve toplumun hizmetinde olduğunu aktaran Çevik, ''Ülke olarak yaşadığımız deprem ve sel felaketi ile kriz zamanlarında kütüphanelerin rolü nedir ne olmalıdır? konusu bir kez daha gündemimize geldi. En çok birlik olmamız gereken bu günlerde kütüphaneler ''Yaraları Birlikte Sarıyoruz'' projesiyle depremden etkilenen başta çocuklar olmak üzere depremzedelerimizin hizmetinde. Önceki yıllarda kütüphanede hayat var sloganıyla kütüphaneleri yaşayan ve canlı hale getirme çalışmamız deprem felaketiyle birlikte bölgeye taşınmış ve çocukların ruhsal iyileşme sürecine katkı sağlayan mekanlar olmuştur. '' dedi.

Programda Boyabat Kemal Tengirşenk İlçe Halk Kütüphanesi tanıtımı, ''kitaplar konuşuyor'' adlı gösteri ve ''kütüphane iyileştirir'' adlı video gösterimi de gerçekleştirildi. Ardından hafta nedeniyle düzenlenen kitap okuma, şiir ve kompozisyon yazma kategorilerinde dereceye giren ilk, orta ve lise öğrencilerine Belediye Başkanı Hüseyin Coşar ve protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

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