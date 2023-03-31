GÜNCELLEME - Sinop'ta silahlı kavgada baba ile oğlu öldürüldü

SİNOP (AA) - Sinop'un Gerze ilçesinde çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldürüldü, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Köşk Caddesi Çatalkaya Sokak'ta İsmail G. ile aralarında husumet bulunan Erhan Bayrak ve oğlu Alperen Bayrak arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail G, pompalı tüfekle ateş açtığı Erhan ve Alperen Bayrak'ı vurdu.
Erhan Bayrak olay yeri, Alperen Bayrak ise kaldırıldığı Gerze Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
İsmail G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.