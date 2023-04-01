Boyabat'ta depremzedeler için iftar verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boyabat'ta depremzedeler için iftar verildi

AA

Boyabat'ta depremzedeler için iftar verildi

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde, deprem bölgelerinden gelen vatandaşlar için iftar programı düzenlendi.

Boyabat Kaymakamlığı tarafından kaymakamlık salonunda düzenlenen iftara, depremzede ailelerin yanı sıra Sinop Vali Yardımcısı ve Boyabat Kaymakam Vekili Ahmet Berkay Deniz, Belediye Başkan Vekili Şinasi Karaman, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gizem Güçtekin Kutu, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Üstçavuş Köksal Kapıcı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hüseyin Cihan Tosunoğlu, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Hüseyin Matuk da katıldı.

Depremzede vatandaşların masalarına giderek sohbet eden ve ihtiyaçları olup olmadığını soran Deniz, devletin kurum ve kuruluşlarıyla depremlerde zarar gören vatandaşların yanında olduğunu ve mağduriyetlerinin giderilmesi için elinden gelen her türlü desteği sunduğunu belirtti.

Vali Yardımcısı Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Boyabat'a 470 depremzede vatandaşın geldiğini, 170 depremzedeyi uğurladıklarını, şu anda 300 depremzede vatandaşın Boyabat'ta ikamet ettiğini söyleyerek, "Burada ilk günden beri tüm depremzedelerimizin ihtiyaçlarını karşıladık. Bundan sonra da elimizden geldiğince karşılamaya devam edeceğiz. Şu anda ramazan kolilerimizin tamamına yakınını dağıttık. Ramazanın üçüncü haftasında tekrar dağıtım yapacağız." dedi.

Çocukların okula yerleştirilmesinde hassasiyet gösterdiklerini ve eğitimlerinin aksamadığını kaydeden Deniz, "Ailelerimize iş bulma noktasında da yardımcı olduk. Bu konuda işadamlarımıza, işverenlerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kahramanmaraş'tan gelen depremzede Selahattin Bölükbaş, "İlçe Kaymakamlığı ve Boyabat halkından Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum. Bizimle yakından ilgileniyorlar, Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Bizim söylememize bile gerek kalmadan ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Şu anda hiç bir sıkıntımız yok" dedi.

Malatya'dan gelen depremzede İbrahim Evin ise "Tarihin her döneminde zorlukların üstesinden gelmiş bir milletiz. Boyabat Kaymakamlığı'na, Boyabat Belediyesi'ne ve Boyabat'ın isimsiz kahramanlarına yani halkına sonsuz teşekkür ediyorum. Rabbim, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

Hatay, İskenderun'dan gelen depremzede Pınar Öcal da ihtiyaçlarının karşılandığını, iki çocuğunun da okula yerleştirilip eğitimlerinin devam ettiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GÜNCELLEME - Sinop'ta silahlı kavgada baba ile oğlu öldürüldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Sinop'ta silahlı kavgada baba ile oğlu ...
Boyabat'ta Kütüphane Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Boyabat'ta Kütüphane Haftası kutlandı
Sinop'ta silahlı kavgada baba ile oğlu öldürüldü
YEREL HABERLER Sinop'ta silahlı kavgada baba ile oğlu öldürüldü
Sinop'ta balıkçılar sezondan memnun
YEREL HABERLER Sinop'ta balıkçılar sezondan memnun
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Adıyaman'da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Adıyaman'da ...
Sinop'ta Ataevi Kitap Müzesi ilgili görüyor
YEREL HABERLER Sinop'ta Ataevi Kitap Müzesi ilgili görüyor
Ayancık'ta depremzedeler için iftar programı düzenlendi
YEREL HABERLER Ayancık'ta depremzedeler için iftar programı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.