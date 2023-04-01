Boyabat'ta depremzedeler için iftar verildi

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SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde, deprem bölgelerinden gelen vatandaşlar için iftar programı düzenlendi.



Boyabat Kaymakamlığı tarafından kaymakamlık salonunda düzenlenen iftara, depremzede ailelerin yanı sıra Sinop Vali Yardımcısı ve Boyabat Kaymakam Vekili Ahmet Berkay Deniz, Belediye Başkan Vekili Şinasi Karaman, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gizem Güçtekin Kutu, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Üstçavuş Köksal Kapıcı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hüseyin Cihan Tosunoğlu, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Hüseyin Matuk da katıldı.



Depremzede vatandaşların masalarına giderek sohbet eden ve ihtiyaçları olup olmadığını soran Deniz, devletin kurum ve kuruluşlarıyla depremlerde zarar gören vatandaşların yanında olduğunu ve mağduriyetlerinin giderilmesi için elinden gelen her türlü desteği sunduğunu belirtti.



Vali Yardımcısı Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Boyabat'a 470 depremzede vatandaşın geldiğini, 170 depremzedeyi uğurladıklarını, şu anda 300 depremzede vatandaşın Boyabat'ta ikamet ettiğini söyleyerek, "Burada ilk günden beri tüm depremzedelerimizin ihtiyaçlarını karşıladık. Bundan sonra da elimizden geldiğince karşılamaya devam edeceğiz. Şu anda ramazan kolilerimizin tamamına yakınını dağıttık. Ramazanın üçüncü haftasında tekrar dağıtım yapacağız." dedi.

Çocukların okula yerleştirilmesinde hassasiyet gösterdiklerini ve eğitimlerinin aksamadığını kaydeden Deniz, "Ailelerimize iş bulma noktasında da yardımcı olduk. Bu konuda işadamlarımıza, işverenlerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.



Kahramanmaraş'tan gelen depremzede Selahattin Bölükbaş, "İlçe Kaymakamlığı ve Boyabat halkından Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum. Bizimle yakından ilgileniyorlar, Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Bizim söylememize bile gerek kalmadan ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Şu anda hiç bir sıkıntımız yok" dedi.

Malatya'dan gelen depremzede İbrahim Evin ise "Tarihin her döneminde zorlukların üstesinden gelmiş bir milletiz. Boyabat Kaymakamlığı'na, Boyabat Belediyesi'ne ve Boyabat'ın isimsiz kahramanlarına yani halkına sonsuz teşekkür ediyorum. Rabbim, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.



Hatay, İskenderun'dan gelen depremzede Pınar Öcal da ihtiyaçlarının karşılandığını, iki çocuğunun da okula yerleştirilip eğitimlerinin devam ettiğini söyledi.



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