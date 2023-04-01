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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP'li Altay ile İBB Başkanı İmamoğlu, Sinop'ta ziyaretlerde bulundu

AA

CHP'li Altay ile İBB Başkanı İmamoğlu, Sinop'ta ziyaretlerde bulundu

SİNOP (AA) - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Sinop'ta ziyaretlerde bulundu.

Gerze ve Erfelek ilçelerinde halka buluşan Altay ve İmamoğlu, Sinop'ta da Merkez KYK Yurduna yerleştirilen depremzede aileleri ziyaret etti.

Gelincik pazar yeri ile Sakarya Caddesi'ndeki esnafı gezen Atay ve İmamoğlu, Uğur Mumcu Meydanı'nda halkla buluşma programına katıldı.

Altay, burada yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'ın kurtuluş günü olduğunu söyledi.

Hiç kimsenin seçim kampanyasında kaba söz, tehdit, hakaret işitmeyeceğini belirten Altay, "Biz 14 Mayıs'ı Türkiye'nin tıpkı Çanakkale'de düşmana karşı tek vücut olması gibi Kürt'üyle, Türk'üyle, Alevi'siyle Sünni'siyle, başı açığı, başı kapalısıyla kuzeylisi, güneylisiyle hep birlikte 86 milyonun kardeşliğinin ilan edileceği büyük ve güçlü Türkiye'nin inşa edileceği bir kutlu karar günü olarak görüyoruz. Bu seçim diğer seçimlerden farklı. Yıllarca farklı durduğumuz, münakaşa ettiğimiz partilerle bir araya geldik. Onların bize, bizim onlara kem baktığımız, hoşlaşmadığımız, itiştiğimiz partilerle bizi bir araya getiren devletin tahrip olmasıdır. Milletin bölünmüş olmasıdır. İnsanlara haksız, eziyet yapılıyor olmasıdır. Devletin talan edilmesidir. Devleti soyanlara 14 Mayıs'ta hep birlikte dur diyeceğiz." dedi.

Türkiye'de helalleşmenin, zenginleşmenin, barışmanın mührünü basacaklarını ifade eden Altay, kimsenin bölemeyeceğini, kimsenin soyamayacağını kaydetti.

Altay, güzel günlerini geleceğini vurgulayarak, "Yine baharlar gelecek' diye kampanyamızı başlattık. Gerçekten yürekten inanıyorum. Herkesin huzurunun, refahının, mutluluğunun tadına vardığı hepimizin artık çocuklarımızın gözlerine baktığımızda mutluluk ve umut göreceğimiz bir düzeni kuruyoruz. Şimdiden hayırlı olsun. Bunu kuracak olan da 6 genel başkan ve Türkiye'nin 2 sevgilisidir. İki sevgiliden birisi burada biri de Ankara'da Mansur Yavaş." diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 11 ilin etkilendiği depremden dolayı çok üzüldüklerini, milletçe ayağa kalkacaklarını dile getirdi.

14 Mayıs'ın çok önemli olduğunu aktaran İmamoğlu, "Cumhuriyetin 100. yılında biz isterdik ki dünyanın en öndeki teknolojisini konuşalım. Dünyanın en önde yaratıcı fikirlerinin olduğu bir memleketi konuşalım. Çocuklarımızın ve gençlerimizin en nitelikli eğitimle eğitim aldığı ve geleceğe umutla baktığı bir memlekette umutla konuşalım. Ne yazık ki bütün bu dediklerimin tam tersini yaşıyoruz. Ne yazık ki bir akıl tutulması var. Ne yazık ki bugünün iktidarı 'her şeyi ben bilirim' diyor. 'Her şeyin sahibi de benim' diyor. Biz size ortak aklın takımını kurarak geliyoruz." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, 15 Mayıs'ta "miletin ittifakı kazandı" diyeceklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Özellikle 14 Mayıs'tan sonra bir Türkiye hayal ediyorum. 81 ilin her birisinde bütün mahkemeler sadece adalet için çalışıyor. 81 ilinde hiçbir vali, hiçbir bürokrat tek bir ağzın ne dediğine bakmıyor. Devletin valisi, devletin bürokratı oluyor. İşini yapıyor. Biz bu memleketin evlatlarına güveniyoruz. Bizim en büyük kaynağımız bu memleketin evladı. Gençlerimiz 81 ilde eşit eğitim alacak. Bu ülkenin bir şehrinde gelir 10 lirayken Sinop'ta 5 lira olmayacak. Bu ülkenin hangi şehrine giderseniz gidin spordan, sanat ve kültürden eğitime her hususta özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz, annelerinin babalarının gururları olacak. İşte bu gençler, işte bu inançlı çocuklar harikasınız. Devletin gücüyle milletin ittifakıyla vatandaşını azarlayan değil, vatandaşına şefkat eli gösteren, devletin gücüyle vatandaşını ötekileştiren değil, vatandaşını birleştiren bir dönemi başlatacağız. Ayrıcalıklı kesimlerin değil, bir avuç insanın değil, 86 milyon insanımızın hükümeti olacak."

Altay ve İmamoğlu, konuşmalarının ardından kentten ayrıldı.

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